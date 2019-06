Umilia un senzatetto su Youtube, il tribunale lo condanna a 15 mesi di carcere e 5 anni senza social

Uno scherzo virale - Sui social circola da molti anni un meme chiamato "Toothpaste Oreo" (letteralmente "Oreo al dentifricio") che suggerisce l'idea di sostituire la crema dei famosi biscotti al cioccolato con la pasta bianca per fare un perfido scherzo agli amici. Una suggestione colta da Kanghua Ren, questo il nome dello youtuber, che nel 2015 registrò un video-scherzo ai danni di un senzatetto di Barcellona.



2000 euro e popolarità - Nel video compariva il ragazzo che, dopo aver offerto 20 euro al clochard, gli porgeva un Oreo "modificato" e filmava divertito l'uomo che si accasciava a terra in preda ai conati. Uno scherzo di cattivo gusto che ha raccolto circa 124 milioni di visualizzazioni grazie ai 1.250.000 iscritti al canale Youtube dell'autore e, soprattutto, grazie all'ondata di biasimo ricevuta dal mondo del web. Milioni di utenti hanno condiviso il video sui social in preda all'indignazione, creando un'enorme traffico sul profilo di Kanghua Ren che, secondo il tribunale di Barcellona, ha guadagnato circa 2000 euro grazie alle pubblicità. Il video ancora oggi disponibile in molte pagine web non legate all'autore.



Nessun pentimento - Nonostante la pioggia di critiche, Kanghua non si è mai pentito. Anzi, ha reagito ai commenti negativi con un messaggio pubblico: "Guardate il lato positivo, è la prima volta che questo barbone si lava i denti da quando è diventato povero". Poi, per paura di conseguenze legali, cancellò il video sul suo canale nel 2017 e offrì al clochard 300 euro per non farsi denunciare, ma l'uomo non accettò l'offerta e si rivolse ai giudici.



"Alla gente piacciono le cose morbose" - La sentenza del giudice Rosa Aragonés descrive il ventunnenne come "crudele e cattivo contro vittime deboli", sottolineando come in passato pubblicò un video in cui "offrì panini con sterco di gatto agli anziani nel parco". Come riporta El Paìs, Kanghua non ha negato le accuse e ha commentato così il suo operato: "Se me la prendessi con persone più forti di me, farei una brutta fine, mentre non rischio con chi non sta bene. Faccio cose strane per dare spettacolo. Alla gente piacciono le cose morbose".