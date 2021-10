Ultimo viaggio a Roma da Cancelliere per la Merkel: prima dal Papa poi Draghi

"E' stato un grande onore e una gioia incontrare in udienza privata papa Francesco. Abbiamo avuto scambi sui problemi della Chiesa, ma anche sulle sfide politiche, come quelle dell'Unione europea". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel nel suo ultimo viaggio ufficiale a Roma. Dopo il Vaticano Merkel si è recata a Palazzo Chigi per il bilaterale con Mario Draghi.