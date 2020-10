Gb, nuovo scandalo per la Royal Navy: droga e alcol tra l'equipaggio di un sottomarino

Un nuovo scandalo sta esplodendo nel Regno Unito e questa volta riguarda il sommergibile HMS Vigilant . Dopo aver ormeggiato per manutenzione nella base militare della Georgia , l'equipaggio avrebbe abbandonato quello che è uno dei quattro sottomarini che costituiscono il deterrente nucleare del Regno Unito per visitare bar e strip club . Lo stesso comandante si sarebbe presentato alla base ubriaco , nonostante fosse responsabile di un sottomarino con armi e sensori da 3 miliardi e mezzo di sterline, in grado di provare 30 Hiroshima .

E' in corso un'inchiesta sull'HMS Vigilant, approdato nella base americana di Kings Bay, in Georgia. L'equipaggio si era lasciato andare ad un festino di droga, alcol, sesso e Covid tra i pub della Georgia e della Florida. Lo scandalo ha colpito tutto il Regno Unito che ha ribattezzato il sottomarino come "HMS sex and cocaine". Un mezzo dal valore di 3 miliardi e mezzo di sterline e in grado di generare danni di portata ben più elevata di quanto accaduto ad Hiroshima. A bordo infatti vi erano missili nucleari 30 volte più potenti di quello della seconda guerra mondiale.

I militari presenti sulla HSM Vigilant, malgrado i divieti, avrebbero lasciato il natante per recarsi in bar e ristoranti, tornando a bordo in stato confusionale. Perfino Len Iouw, quarantenne responsabile dei missili, si sarebbe ripresentato ubriaco, incapace perfino di reggersi in piedi. Dopo quanto accaduto, il vice comandante è stato rispedito in Scozia mentre la Royal Navy ha aperto un'inchiesta. Nel frattempo la portavoce della Royal Navy ha preferito non esporsi, limitandosi a commentare: "Laddove la condotta di un individuo non sia all'altezza degli standard elevati che ci aspettiamo, non esiteremo a prendere le misure appropriate".

Secondo quanto riportato dal "Mirror", sarebbero 35 in tutto i marinai poi risultati positivi al Covid-19, preso probabilmente durante la sortita al bar e strip-club di Georgia e Florida, esattamente un quarto dell'equipaggio. Ma questa non sarebbe la prima volta che l'HMS Vigilant si ricopre di scandalo. Era già accaduto nel 2017 quando, nove marinai dell'equipaggio risultarono positivi all'uso di droghe. Gli ufficiali dopo quell'evento vennero subito rimossi mentre l'equipaggio epulso dalla Marina.