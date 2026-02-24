Si baciano in pubblico, arrestate due donne in Uganda

Due donne sono state arrestate dalla polizia per essersi baciate in pubblico in Uganda. Lo ha riferito ad Afp un portavoce della polizia, che ha fatto rispettare la legge anti-omosessualità del Paese, considerata tra le più severe al mondo. Le due donne, entrambe ventenni, sono state arrestate dopo una denuncia dei vicini di casa nella città nord-occidentale di Arua, a circa 450 chilometri a nord della capitale Kampala. Dallo scorso 18 febbraio sono detenute senza assistenza legale.