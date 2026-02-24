Si baciano in pubblico, arrestate due donne in Uganda
Nel Paese africano si rischia l'ergastolo in caso di rapporti tra persone dello stesso sesso
© Istockphoto
Due donne sono state arrestate dalla polizia per essersi baciate in pubblico in Uganda. Lo ha riferito ad Afp un portavoce della polizia, che ha fatto rispettare la legge anti-omosessualità del Paese, considerata tra le più severe al mondo. Le due donne, entrambe ventenni, sono state arrestate dopo una denuncia dei vicini di casa nella città nord-occidentale di Arua, a circa 450 chilometri a nord della capitale Kampala. Dallo scorso 18 febbraio sono detenute senza assistenza legale.
La legge anti-omossesualità
In Uganda l'Anti-Homosexuality Act del 2023 impone pene fino all'ergastolo per i rapporti consensuali tra persone dello stesso sesso, mentre è prevista la pena di morte in caso di "omosessualità aggravata". La sua applicazione ha suscitato indignazione tra gli attivisti per i diritti umani e la condanna delle Nazioni Unite e dei Paesi occidentali. La Banca Mondiale, inizialmente, sospese i finanziamenti al Paese, anche se poi sono ripresi a metà del 2025.