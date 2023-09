Uganda, da gennaio oltre 300 abusi contro comunità Lgbtqia+

In Uganda da gennaio oltre 300 abusi sono stati commessi contro la comunità Lgbtqia+.

È quanto emerge in un nuovo rapporto pubblicato da un gruppo di agenzie per i diritti umani in seguito all'entrata in vigore, a maggio, della legge anti-gay nel Paese. Secondo la pubblicazione, tra gennaio e agosto, "persone Lgbtqia+ reali e percepite sono state torturate, picchiate, arrestate, denunciate e hanno subito violenze fisiche, sessuali e psicologiche, tra cui esami anali forzati, sfratti e ricatti, perdita di lavoro e interruzioni del servizio sanitario".