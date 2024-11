Ue, von der Leyen: "Lavorerò dal centro con tutte le forze pro-europee" | "Per prima cosa bisogna attuare il rapporto Draghi"

"La prima grande iniziativa della nuova Commissione sarà una Bussola della Competitività e sarà la cornice del nostro lavoro per il resto del mandato". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen alla plenaria del Parlamento Europeo. "La Bussola si baserà sui tre pilastri del rapporto Draghi. Il primo è chiudere il divario d'innovazione con gli Stati Uniti e la Cina, il secondo è un piano comune per la decarbonizzazione e la competitività, il terzo è l'aumento della sicurezza e la riduzione delle dipendenze". "E come ho fatto nel mio primo mandato, lavorerò sempre dal centro. Perché tutti vogliamo il meglio per l'Europa e il meglio per gli europei. Quindi ora è il momento di unirci", ha aggiunto.