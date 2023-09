Ue, von der Leyen: "Un miliardo in green bond per l'Africa"

L'Ue annuncia lo stanziamento di un miliardo in green bond per i paesi emergenti.

"Sulla transizione verde i finanziamenti pubblici non sono sufficienti - ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen intervenendo a Nairobi al summit dell'Africa sul clima -. Questo vale per l'Europa, ma anche per i mercati emergenti. Sarà necessario mobilitare il capitale privato su larga scala: è per questo che presentiamo una nuova proposta per attirare gli investimenti privati. Si chiama 'Iniziativa sui green bond globali'. Insieme alla Banca europea per gli investimenti e ai nostri Stati membri stiamo per stanziare un miliardo di euro per ridurre il rischio degli investimenti privati nei mercati emergenti".