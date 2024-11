Ue, von der Leyen: a giugno presenteremo strategia per competitività

La Commissione europea presenterà a giugno la sua strategia sulla competitività basata sul rapporto Draghi. Lo ha annunciato la presidente Ursula von der Leyen nel corso della conferenza stampa al termine del vertice europeo informale di Budapest. "Cercheremo di migliorare l'applicazione delle norme. Vogliamo facilitare, soprattutto, il commercio transfrontaliero, l'innovazione e gli investimenti", ha detto. "Come ha sottolineato Mario Draghi, abbiamo bisogno di più investimenti, in particolare di più capitale privato, ed è essenziale aumentare gli investimenti del capitale privato anche in ricerca e sviluppo", ha sottolineato.