Ue, von der Leyen in campo per blindare la sua riconferma | Gli alleati alzano la posta, resta il nodo Meloni

Gruppi, delegazioni, ma anche singoli eurodeputati. Von der Leyen, fedele alla tradizione teutonica, andrà dritta per la sua strada. Chiederà il voto per il suo bis, cercando di bilanciare il programma che si appresta a compilare. Parallelamente entreranno nel vivo le trattative per le deleghe nella futura Commissione. Von der Leyen non vuole un secondo mandato in continuità: chi già era commissario avrà un portafoglio, gli stessi titoli e spazi delle deleghe saranno cambiati. La corsa ai vicepresidenti esecutivi è per pochi ma è serrata: Italia, Francia, Spagna e Polonia sono in partita. Difficile, tuttavia, che uno dei portafogli economici non vada a un falco del Nord.