Ue, Tajani: "No a un socialista a capo della Commissione"

"Per noi non è possibile votare un candidato socialista" a capo della Commissione Ue. Lo dichiara ai giornalisti il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, riferendosi alla candidatura di Frans Timmermans, attuale primo vicepresidente, favorito per la successione a Jean-Claude Juncker. "Si andrebbe contro la volontà popolare - spiega -. Lo dico da vicepresidente del Ppe e da vicepresidente di Forza Italia. Il nostro candidato è Max Weber".