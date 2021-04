Ue, Sassoli: "Sanzioni russe? Non ci faremo intimidire"

lapresse

Dopo la decisione di Mosca di vietare a David Sassoli e altri sette cittadini europei, l'ingresso in Russia, il presidente dell'Europarlamento risponde. "Non avendo chiesto di entrare in Russia è evidente che è un attacco politico da cui non ci faremo intimidire - ha commentato -. Si cerca di colpire i parlamenti perché sono la voce dei cittadini. Continueremo a sostenere che Alexei Navalny deve essere liberato".