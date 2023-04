Accordo al Parlamento Ue: norme più severe per software con Intelligenza Artificiale

Al Parlamento Ue arriva l'accordo tra relatori ombra sul testo relativo alle nuove norme sull'Intelligenza Artificiale.

A rivelarlo sono fonti vicine al dossier. Il testo, il cui relatore è il capo-delegazione del Pd Brando Benifei, dovrà ora affrontare la votazione in commissione l'11 maggio e il successivo voto della plenaria. Gli standard ambientali e le regole per i grandi sistemi come ChatGpt-4 si sono rivelati il tema più complicato su cui trovare un'intesa.