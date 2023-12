Ue, ok dei ministri dell'Ambiente alle norme imballaggi: l'Italia vota contro

I ministri dell'Ambiente Ue riuniti a Bruxelles hanno approvato a maggioranza qualificata la loro posizione negoziale sulla proposta di regolamento sugli imballaggi.

L'Italia, come già annunciato dal ministro per l'Ambiente Gilberto Pichetto, ha votato contro. Si tratta dell'unico Paese ad aver espresso voto contrario. Il via libera dei ministri al mandato negoziale apre la strada alle trattative inter-istituzionali per arrivare all'accordo finale.