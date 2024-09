Ue, nuova Commissione: sei vicepresidenze esecutive, c'è Raffaele Fitto

All'olandese Wopke Hoekstra dovrebbe venire confermato l'incarico di commissario per il Clima, la crescita pulita e l'azzeramento delle emissioni, mentre il lituano Andrius Kubilius sarà il commissario per la Difesa e lo spazio. La slovena Marta Kos, che ancora deve essere confermata dal governo di Lubiana, sarà commissaria per l'Allargamento e sarà anche responsabile del Vicinato orientale. Al ceco Jozef Sikela il ruolo di commissario per i Partenariati internazionali, mentre il cipriota Costas Kadis sarà il commissario per la Pesca e gli oceani. La portoghese Maria Luis Albuquerque sarà la commissaria per i Servizi finanziari e l'Unione del risparmio e degli investimenti e la belga Hadja Lahbib la commissaria per la Preparazione e la gestione delle crisi. L'austriaco Magnus Brunner sarà il commissario per gli Affari interni e la migrazione e la svedese Jessika Roswall sarà la commissaria per l'Ambiente, la resilienza idrica e l'economia circolare competitiva.