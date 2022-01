Ue, Metsola: "L'integrità territoriale dell'Ucraina non è negoziabile"

Ansa

"L'integrità territoriale dell'Ucraina non è negoziabile per noi". Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. "L'Ue - ha sottolineato a Che tempo che fa in merito alla crisi Ucraina - deve essere unita a tutti i livelli. Quando parliamo e decidiamo su cosa facciamo, altrimenti qualcun altro decide per noi. Terza cosa, dobbiamo essere forti e fermi" se si creassero situazioni che chiedono di "rispondere con molta forza".