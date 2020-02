Ue, Libro Bianco: su Intelligenza artificiale norme obbligatorie

I sistemi di intelligenza artificiale (AI) ad alto rischio, come il riconoscimento facciale, dovranno essere "trasparenti, tracciabili e garantire il controllo umano in settori 'sensibili' come salute, polizia e trasporti". Lo chiede la Commissione Ue nel suo White Paper sull'AI presentato a Bruxelles, aggiungendo che "questi sistemi possono comportare rischi" per questo "è essenziale costruire fiducia" con "regole chiare".