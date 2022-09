Pnrr, Dombrovskis: "Modifiche per inflazione da valutare caso per caso" | Gentiloni: "Evitare divergenze in Ue"

"L'inflazione è un fattore oggettivo per modificare i Piani di ripresa e di resilienza, ma deve essere discusso caso per caso, con attenzione".

Lo ha indicato il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, in audizione alla Commissione economica del Parlamento europeo, rispondendo a una domanda in merito all'impatto della guerra in Ucraina e dell'inflazione sull'attuazione dei Pnrr da parte dei governi nazionali.