Ue, Kyriakides: banca dati sanitaria digitale europea dal 2025

"Oggi proponiamo uno spazio europeo dei dati sanitari" con l'obiettivo che "inizi a funzionare entro il 2025", a beneficio "di tutti i cittadini dell'Ue".

Lo ha detto il commissario europeo alla Salute, Stella Kyriakides, presentando la nuova piattaforma unica digitale Ue per la salute. La condivisione di dati sanitari aggiornati è "la chiave per contrastare le minacce come il Covid", ha sottolineato Kyriakides, ma anche per alleggerire i costi per i sistemi sanitari.