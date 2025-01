"Capisco dai media che non è stato ancora finalizzato l'appalto riguardante Starlink, ma in ogni caso spetta agli Stati membri decidere con quale fornitore di servizi fare accordi". E' il pensiero dell'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri, Kaja Kallas, in merito a una possibile intesa dell'Italia col sistema di comunicazione satellitare di Elon Musk.