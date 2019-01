Ue, Juncker: no compromessi su stato di diritto e lotta corruzione

"L'Ue è fatta di compromessi, ma quando si tratta di stato di diritto e della lotta contro la corruzione, i compromessi non sono possibili". Così il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker, alla cerimonia per l'avvio della presidenza di turno romena. "Conto sull'energia e l'unità della Romania, di tutte le forze politiche e le istituzioni affinché siano prese le decisioni necessarie per far avanzare l'Unione", ha aggiunto.