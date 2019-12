Ue, italiani fra i meno soddisfatti: solo il 38% le dà fiducia

Oltre un italiano su due (52%) tende a non avere fiducia nell'Ue, mentre solamente il 38% dice di averne. E' quanto emerge dal sondaggio Eurobarometro, in cui si evidenzia che il dato italiano è fra i più bassi a livello europeo. Solamente nel Regno unito che prepara la Brexit (29%), in Francia (32%) e Grecia (34%) si registrano livelli inferiori di fiducia nell'Unione. La media in Ue è del 43% e a guidare la classifica ci sono Lituania (66%) e Danimarca (63%).