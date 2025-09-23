Logo Tgcom24
Ue-Indonesia, firmato accordo su commercio e investimenti

23 Set 2025 - 06:26
L'Ue e l'Indonesia hanno concluso i negoziati per un accordo di partenariato economico globale (Cepa) e un accordo sugli investimenti (Ipa). L'intesa, spiega Bruxelles, riduce significativamente i dazi, apre il mercato indonesiano e tutela settori chiave come agricoltura, automotive, chimica e macchinari. "Ci siamo impegnati a raddoppiare la diversificazione. Il nostro accordo con l'Indonesia crea nuove opportunità per imprese e agricoltori" e "ci garantisce anche un approvvigionamento stabile e prevedibile di materie prime essenziali per l'industria Ue delle tecnologie pulite e dell'acciaio", ha evidenziato Ursula von der Leyen. 

ue
indonesia
ursula von der leyen

