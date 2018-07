Ue: "I dazi sulle auto danneggiano gli Usa e i legami con gli alleati"

Ft: "Ue prepara rappresaglia dal valore 300 miliardi di dollari" - Se gli Usa faranno scattare dazi del 25% sulle auto europee, potrebbe scattare da parte Ue una rappresaglia commerciale del volume di circa 300 miliardi di dollari. E' quanto riporta il Finacial Times, citando il documento inviato dalla Commissione Ue al Dipartimento Usa del commercio. Anche se Bruxelles, si sottolinea nel rapporto, non ha ancora preparato una lista di contromisure ai potenziali dazi americani sulle auto, è "verosimile" che saranno applicati controdazi europei a "un volume commerciale significativo di 294 miliardi di dollari complessivi pari al 19% delle esportazioni Usa del 2017, e "attraverso diversi settori dell'economia Usa". La cifra effettiva delle contromisure, però, potrebbe essere inizialmente inferiore - come già avvenuto per acciaio e alluminio -, prendendo di mira solo una parte dei dazi Usa.



Mattarella: "Speranza è che non ci siano eccessivi sviluppi" - "La speranza è che l'improvvida stagione di minaccia dei dazi non abbia un eccessivo sviluppo e non crei difficolta'". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Matterella, intervenendo al Forum internazionale della cultura del vino alla Luiss a Roma. "Questo settore dimostra come i nostri produttori abbiano la capacità di superare la competizione, di vincerla e di prevalere. Ogni economia di ogni Paese ha sempre da guadagnare dai mercati aperti. Questo vale particolarmente per il nostro Paese".