L'Ue lancia esenzioni e incentivi per gli agricoltori

Per gli agricoltori sono in arrivo esenzioni, per le piccole aziende inferiori ai dieci ettari, dai controlli e dalle sanzioni legate alla Pac (Politica agricola comune) e incentivi per il rispetto degli obblighi sui terreni agricoli previsti per accedere ai fondi Ue .

Le incertezze per gli agricoltori "Gli agricoltori affrontano crescenti incertezze - ha detto la von der Leyen nel corso di una telefonata con il premier polacco Donald Tusk-, causate da eventi geopolitici come la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Dobbiamo sostenerli ulteriormente".

Alleggerire gli oneri amministrativi Le proposte saranno presentate in via ufficiale dalla Commissione europea nelle prossime ore. Nel corso del suo colloquio con Tusk, von der Leyen ne ha anticipato i contenti mettendo in luce l'obiettivo di "alleggerire ulteriormente gli oneri amministrativi per gli agricoltori europei e dare agli agricoltori" stessi "e ai Paesi membri una maggiore flessibilità per conformarsi a determinate condizionalità" legate alla tutela dell'ambiente, "senza ridurre il livello generale di ambizione" del Green Deal e della Pac.

Alcuni terreni a riposo "Attraverso le modifiche proposte sarà possibile applicare determinati standard in modo più compatibile con le realtà quotidiane che gli agricoltori affrontano sul campo", ha evidenziato von der Leyen. Oltre alle esenzioni per le piccole aziende agricole, nel dettaglio l'esecutivo Ue propone di trasformare l'obbligo degli agricoltori di lasciare alcuni terreni a riposo in "un sistema di incentivi" che "verrà applicato retroattivamente dall'inizio dal 2024".