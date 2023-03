L'Ue elimina l'energia nucleare dalla bozza del piano industriale "green"

Dietrofront dell'Ue sull'energia nucleare, che è stata stralciata dall'elenco delle tecnologie verdi strategiche per l'industria europea.

E' quanto risulta da una nuova bozza del Net-Zero Industry Act, di cui l'ANSA ha preso visione, che la Commissione europea dovrebbe presentare giovedi' 16 marzo. Nella nuova versione del piano industriale - ancora in fase di negoziazione e soggetto a modifiche -, Bruxelles conferma l'obiettivo di produrre sul suolo europeo almeno il 40% della tecnologia pulita di cui l'Ue ha bisogno per la transizione verde, ma rimuove i target settoriali per la produzione di pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore ed elettrolizzatori.