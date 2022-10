Ue, Ecds e Oms: "Incoraggiamo la vaccinazione contro Covid e influenza"

Insieme al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e con l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), incoraggiamo tutti a farsi avanti per la vaccinazione contro entrambi i virus", scrive in un tweet. "I vaccini salvano le vite", aggiunge.

"La pandemia non è finita"

- "Anche se non siamo dove eravamo un anno fa, è chiaro che la pandemia di Covid non è ancora finita - dice Kyriakides in una dichiarazione congiunta con il direttore regionale Oms per l'Europa Hans Henri P. Kluge e il direttore dell'Ecdc Andrea Ammon -. Purtroppo stiamo vedendo ancora aumentare gli indicatori in Europa, suggerendo che è iniziata un'altra ondata di contagi".

"Ogni sforzo per raggiungere i non vaccinati"

- La commissaria continua: "Milioni di persone in tutta la Regione non sono ancora state vaccinate contro il Covid. I Paesi europei dovrebbero fare ogni sforzo per raggiungere i non vaccinati, assicurandosi che ricevano le loro dosi di vaccino Covid e distribuendo allo stesso tempo dosi di richiamo ai gruppi prioritari, in linea con le raccomandazioni nazionali. Molte delle persone più a rischio di Covid grave corrono anche il pericolo di contrarre una grave infezione influenzale. E' importante che i seguenti gruppi prioritari vengano vaccinati sia contro l'influenza sia contro il Covid : operatori sanitari, persone di età superiore ai 60 anni, donne in gravidanza e persone con comorbilità".