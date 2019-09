Ue, Dombrovskis: rivedere Patto stabilità solo se per migliorarlo

Cautela nella discussione all'Ecofin sulla revisione del Patto di stabilità. "Dobbiamo evitare uno scenario in cui apriamo la discussione sulla legislazione senza sapere come chiuderla", ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, al termine della riunione. Molti Paesi, ha spiegato, hanno sottolineato come sia opportuno "aprire la discussione sulla legislazione solo se siamo sicuri di chiuderla meglio di come era prima".