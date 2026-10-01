Ue, cosa dovrebbe fare il Regno Unito per rientrare?

Come si legge sul sito ufficiale dell'Ue alla pagina in cui si spiegano criteri e procedura dell'adesione all'Ue, "il Paese candidato deve: essere uno Stato europeo; rispettare e impegnarsi rispetto ai valori di cui all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea, in particolare il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto; il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze; il rispetto di una società caratterizzata dal pluralismo e dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. Il Paese candidato deve inoltre soddisfare i criteri di ammissibilità dell'Ue, che sono comunemente noti come i criteri di Copenaghen, poiché definiti dal Consiglio europeo che si è svolto a Copenaghen nel giugno 1993. Tali criteri sono i seguenti: la presenza di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo, il rispetto delle minoranze e la loro tutela; l'esistenza di un'economia di mercato affidabile e la capacità di far fronte alle forze del mercato e alla pressione concorrenziale all'interno dell'Unione; la capacità di assumere e attuare efficacemente gli obblighi inerenti all'adesione, compresi gli obiettivi dell'unione politica, economica e monetaria".