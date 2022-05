Ue, Corte Giustizia: sì a immunità provvisoria per eurodeputato catalano Puigdemont

La Corte di Giustizia Ue, in via cautelare, ha ripristinato l'immunità parlamentare per l'eurodeputato catalano Carles Puigdemont.

Per il tribunale il ripristino temporaneo si è reso necessario in quanto esiste "l'elevata probabilità" che Puigdemont, attualmente residente in Belgio, sia arrestato. Puigdemont, assieme a Toni Comín e Clara Ponsati (per i quali è stata presa la stessa decisione), è ricercato dalla polizia spagnola per il tentativo di secessione della Catalogna nel 2017.