Ue: "Con i razionamenti di gas l'alimentare abbia la priorità"

Con "costi di produzione elevati" e "reali rischi legati alle forniture di gas, i nostri interlocutori chiave ci hanno chiesto di garantire che l'industria agroalimentare abbia la priorità in caso di razionamento".

Lo ha detto il commissario Ue all'Agricoltura, Janusz Wojciechowski, delineando il quadro della situazione dei mercati agricoli Ue. Quando stiamo per entrare nel "quinto mese di guerra in Ucraina - ha spiegato - nonostante alcune battute d'arresto, il raccolto dell'Ue sembra buono", ma "ci sono rischi importanti come il clima, con l'attuale ondata di caldo e l'impatto che può avere sulla produzione".