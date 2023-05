L'Ue cancella evento diplomatico in Israele per la presenza (indesiderata) del ministro Ben Gvir

No al ricevimento diplomatico ma l'evento culturale resta

"Sfortunatamente - ha scritto su twitter - quest'anno abbiamo deciso di cancellare il ricevimento diplomatico poiché non vogliamo offrire una piattaforma a qualcuno le cui opinioni contraddicono i valori rappresentati della Ue", fa sapere la rappresentanza dell'Unione Europea riferendosi al ministro Ben Gvir. La Rappresentanza tuttavia ha scelto di mantenere "l'evento culturale dell’Europa Day per il pubblico israeliano in modo da celebrare con i nostri partner e amici in Israele una forte e costruttiva relazione bilaterale". Alla cerimonia era atteso un membro del governo israeliano e per una questione di "normale rotazione diplomatica" toccava al ministro per la Sicurezza nazionale di Israele. Ben Gvir anziché rinunciare ha subito confermato la propria presenza. "Non approviamo le opinioni politiche di Ben Gvir, non approviamo le opinioni politiche del suo partito, perché sono in contraddizione con tutti i valori e i principi che l'Unione europea ha stabilito", ha detto il portavoce per gli Affari esteri della Commissione europea, Peter Stano, rispondendo a una domanda nel briefing quotidiano con la stampa.