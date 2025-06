Ue, Bruxelles valuta stangata sul tabacco con aumento delle accise

Stretta sul tabacco a Bruxelles con una stangata allo studio della Commissione Ue a partire da una revisione della Direttiva sulle accise sui prodotti del tabacco, con forti aumenti fiscali su sigarette, tabacco e sigari. La notizia, svelata per prima dalla Bild e rimbalzata su molti media, nasce da una "valutazione d'impatto", un corposo documento interno in preparazione al provvedimento ancora non ufficialmente in agenda. La bozza vede aumenti dell'accisa minima sulle sigarette a 215 euro per 1.000 pezzi (+139%), a 215 euro al chilo sul tabacco (+258%) con un balzo persino del 1.090% sui sigari.