Ue, Borrell: "Putin killer? In Russia lunga lista di assassinii"

"Se penso che Putin sia un killer come ha detto Biden? Non risponderò con un sì o con un no. E' un dato di fatto che in Russia ci sono stati degli assassinii, o dei tentati assassinii, di giornalisti e politici e non sono cose che succedono da ieri". Lo ha detto l'alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell. "Le autorità russe hanno commesso azioni illegali in Ucraina e il presidente ha la responsabilità di queste azioni", ha aggiunto.