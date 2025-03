"Non abbiamo tempo da perdere, la revisione del regolamento Ue sulle emissioni di CO2" che prevede lo stop ai motori termici dal 2035 "avrà luogo nel terzo e quarto trimestre del 2025, invece che nel 2026". Lo ha annunciato il commissario europeo ai trasporti, Apostolos Tzitzikōstas, presentando in conferenza stampa il piano Ue per l'automotive.