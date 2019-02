Ue, al via la campagna per espellere il partito di Orban dal Ppe

Su iniziativa dei Paesi nordici, è partita una campagna per richiedere l'espulsione dal Ppe del partito Fidesz del premier ungherese, Viktor Orban. Lo ha rivelato Anna Maria Corazza Bildt, eurodeputato del partito moderato svedese. "Per quasi dieci anni c'è stato un dialogo per portare Orban in linea con i nostri principi, ma il risultato è che in Ungheria la situazione dei diritti fondamentali si sta deteriorando", ha detto.