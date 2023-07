Ue, ok agli aiuti a Thyssen e Arcelor per l'addio al carbonio

La Commissione Ue ha dato il via libera ad aiuti tedeschi per due miliardi per sostenere ThyssenKrupp Steel Europe nella decarbonizzazione della sua produzione di acciaio e nell'accelerazione dell'adozione di idrogeno rinnovabile.

Si tratta di una sovvenzione diretta di 550 milioni di euro e un meccanismo di pagamento condizionato fino a 1,45 miliardi. È stata inoltre approvata una misura da 850 milioni di euro per aiutare ArcelorMittal sempre nella decarbonizzazione della produzione di acciaio.