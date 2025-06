"L'Italia è tra gli Stati membri dell'Ue più esposti ai rischi climatici". Lo scrive la Commissione europea in uno dei documenti che compongono il Pacchetto di primavera del Semestre europeo. "I costi annuali dei cambiamenti climatici per le infrastrutture in Italia sono elevati - viene sottolineato -. Le piccole medie imprese sono particolarmente vulnerabili, poiché gli eventi climatici hanno un impatto significativo sulla loro produttività e competitività".