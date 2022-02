Ucraina, Zelensky: "Sì ai negoziati con Mosca, ma non in Bielorussia"

"Qualunque città va bene per i negoziati, ma non Minsk".

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymir Zelensky in un messaggio video in risposta a Mosca che ha annunciato di aver inviato una delegazione in Bielorussa per negoziare con Kiev. Lo riportano le agenzie internazionali. Tra le possibilità, Zelensky ha citato Varsavia, Bratislava, Budapest, Istanbul e Baku.