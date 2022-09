Ucraina, Zelensky: "Putin vuole farci annegare nel sangue dei suoi soldati"

Vladimir Putin "vorrebbe che l'Ucraina annegasse nel sangue, ma anche nel sangue degli stessi soldati russi".

Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, commentando la decisione del capo del Cremlino di dichiarare la mobilitazione parziale. Per Zelensky, il discorso di Putin non rappresenta "nulla di nuovo": "Non l'ho nemmeno ascoltato, le sue apparizioni non sono i miei video preferiti. Ho tutte le informazioni di cui ho bisogno".