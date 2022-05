Ucraina, Zelensky parlerà al Forum di Davos il 23 maggio

Il 23 maggio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si rivolgerà' ai partecipanti al World Economic Forum di Davos.

Lo ha annunciato lo stesso Zelensky, spiegando che la conferenza di quest'anno sarà particolarmente importante per l'Ucraina, poiché verranno discusse le questioni della ricostruzione dello stato nel dopoguerra: "Stiamo facendo del nostro meglio per raccogliere pienamente il sostegno del mondo e la partecipazione al Forum di Davos è una delle migliori opportunità per questo".