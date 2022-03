Ucraina, Zelensky: "Noi non ci arrendiamo, ma difendete i nostri cieli"

"Noi non vogliamo perdere ciò che è nostro come un tempo voi non avete voluto arrendervi di fronte all’invasione nazista".

Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky sull'attacco russo in un videocollegamento in diretta trasmesso ai deputati della Camera dei Comuni a Londra, che lo ha accolto con un lungo applauso. "Le bombe dei russi hanno colpito tutto il Paese uccidendo tanti civili, tanti bambini, ma noi non cederemo. - ha affermato -. Continueremo a combattere per difendere la nostra terra a qualsiasi costo. Abbiamo bisogno dell'aiuto dei vostri Paesi. Siamo grati per quello che avete fatto, ma aumentate le sanzioni, riconoscete che la Russia è uno stato terrorista e proteggete i nostri cieli".