Ucraina, Zelensky: "La Nato protegga gli impianti nucleari"

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha chiesto alla Nato di proteggere gli impianti nucleari nel Paese dal "sabotaggio russo".

In un videomessaggio all'Assemblea parlamentare della Nato in corso a Madrid, Zelensky ha sottolineato come "tutti siamo interessati ad evitare incidenti pericolosi nelle nostre centrali nucleari: tutti abbiamo bisogno di protezione dai sabotaggi russi degli impianti nucleari".