Ucraina, Zelensky: "La Russia ci ha rubato la pace, ma non ci distruggerà"

Gli ucraini "vorrebbero vivere la vita come erano abituati e godersi la libertà.

Ma non possono farlo perché è successa la cosa più terribile: la Russia ci ha rubato la pace". È quanto afferma Volodymyr Zelensky, rilanciando l'appello ai Paesi occidentali per ulteriori sostegni economici e militari. "Non lasceremo che la guerra dei russi ci distrugga, vogliamo fermarla prima che rovini la vita delle persone in altri Paesi d'Europa, Africa, Asia, America Latina. Ora sono tutti minacciati".