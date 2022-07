Ucraina, Zelensky: "La ricostruzione andrà oltre le mura distrutte"

Volodymyr Zelensky sostiene che la ricostruzione dell'Ucraina dovrebbe andare oltre "il ripristino delle mura distrutte dai bombardamenti russi".

L'Ucraina "deve diventare il Paese più libero, moderno e sicuro d'Europa, in ogni senso della parola, in particolare, in termini di ambiente. Sono sicuro che lo faremo", aggiunge il presidente.