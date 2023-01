Ucraina, Zelensky ai Golden Globe: "Non ci sarà la terza guerra mondiale"

"Non ci sarà una terza guerra mondiale.

Non è una trilogia". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, in un video messaggio durante la cerimonia dei Golden Globe. Zelensky, ha aggiunto tra gli applausi del mondo di Hollywood presente, che "la guerra in Ucraina non è ancora finita, ma la marea sta cambiando, ed è già chiaro chi vincerà. Ci sono ancora battaglie e lacrime da affrontare, ma ora posso dirvi chi è stato il migliore nell'anno precedente: voi del mondo libero, che vi siete uniti a sostegno del libero popolo ucraino".