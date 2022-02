Ucraina, Zelensky: "Forze nemiche entrate a Kiev, ma io resto qui"

"Forze nemiche di sabotaggio sono entrate a Kiev, ma io resto qui".

Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, precisando che anche la sua famiglia non lascerà l'Ucraina. "Resterò anche se la Russia mi ha identificato come obiettivo numero uno e i miei familiari come obiettivo numero due. Il destino del Paese dipende dai nostri soldati e dal nostro popolo", ha aggiunto.