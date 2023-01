Ucraina, Zelensky: "Su Dnipro silenzio codardo del popolo russo"

Volodymyr Zelensky ha condannato il "silenzio codardo" del popolo russo a seguito dell'attacco missilistico su un palazzo nella città di Dnipro, che ha ucciso almeno 30 persone.

"Il vostro codardo silenzio, il vostro tentativo di aspettare la fine di ciò che sta accadendo, finirà solo con il fatto che un giorno questi stessi terroristi verranno a prendervi", ha detto il presidente ucraino. Zelensky ha poi aggiunto di aver ricevuto molti messaggi di solidarietà da tutto il mondo e, rivolgendosi ai russi nella loro lingua, ha affermato "che anche in quest'occasione non hanno voluto pronunciare parole di condanna per il terrore che stanno scatenando".