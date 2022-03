Ucraina, Zelensky all'Occidente: "La paura vi rende complici"

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato, nel suo ultimo messaggio video, che prevede di rivolgersi ai Parlamenti di diversi Paesi questa settimana per esortarli a fornire più armi all'Ucraina per far fronte all'aggressione russa.

"Gli ucraini non dovrebbero morire solo perché qualcuno non riesce a trovare il coraggio sufficiente per consegnare le armi necessarie", ha detto Zelensky. "La paura vi rende sempre complici", ha aggiunto.