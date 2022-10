Ucraina, Zelensky ai russi: "Lasciate Putin o sarete uccisi uno a uno"

Volodymyr Zelensky ha lanciato un monito ai russi: Finché non risolvete il problema con colui che ha iniziato tutto, che ha iniziato questa guerra insensata, sarete uccisi uno a uno, facendo da capri espiatori".

Il tutto, afferma il presidente ucraino dopo la controffensiva di Kiev nel Donbass, "per non ammettere che questa guerra è un errore storico per la Russia. Nel Donbass i russi già cercano i colpevoli, accusando alcuni generali di aver fallito".