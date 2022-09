Ucraina, Zelensky a Truss: restiamo uniti contro Russia distruttiva

"Non vedo l'ora che inizi la cooperazione con il nuovo premier della Gran Bretagna, Liz Truss.

Noi in Ucraina la conosciamo bene: è sempre stata dal lato giusto della politica europea". Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky, nel suo consueto videomessaggio serale, dopo avere ringraziato il premier uscente Boris Johnson, "grande amico" dell'Ucraina. "Credo che insieme saremo in grado di fare molto di più per proteggere i nostri popoli e contrastare tutti gli sforzi distruttivi dei russi", ha aggiunto.